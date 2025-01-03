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Украинская спортсменка покаталась на сноуборде в бикини

Опубликовано:

Валерия Андреева
Валерия Андреева. Фото: instagram.com/andreevaaaa_01

Украинская каратистка Валерия Андреева опубликовала пикантное фото со склона горы - спортсменка прокатилась на сноуборде в бикини, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте каратистки. Валерия позировала на склоне горы в черном бикине и шлеме. В руках девушка держала борд.

"Ворожила", - написала спортсменка.

Поклонники оценили пост Андреевой.

"Ой хорошо", "Вау", "Сильно", "Получилось заворожить", "Огонь", - писали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2207132-ukrainskaya-sportsmenka-pokatalas-na-snouborde-v-bikini/

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