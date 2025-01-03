Украинская спортсменка покаталась на сноуборде в бикини

Украинская каратистка Валерия Андреева опубликовала пикантное фото со склона горы - спортсменка прокатилась на сноуборде в бикини, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте каратистки. Валерия позировала на склоне горы в черном бикине и шлеме. В руках девушка держала борд.

"Ворожила", - написала спортсменка.

Поклонники оценили пост Андреевой.

"Ой хорошо", "Вау", "Сильно", "Получилось заворожить", "Огонь", - писали они.