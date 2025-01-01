"Поборола дикий страх": чемпионка по плаванию устроила фотосессию со змеей

Трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина в преддверии Нового года устроила фотосессию со змеей, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала серию фото с символом 2025 года на свой странице в Instagram.

"Год змеи все ближе. Тут даже не знаю, что написать… дикий страх поборола. Минус 1 фобия из жизни", - написала Варвара.

На опубликованных фото синхронистка принимает эффектные позы и одновременно аккуратно придерживает животное.

"Очень смело и красиво. Варечка, огонь", "Я бы умерла", "Смелая! Зато как красиво получилось", "Принцесса", - писали поклонники.

По информации "Чемпионат", Варвара Субботина родилась 21 марта 2001 года в Москсве.

В 16 лет Субботина уже представляла Россию на международных соревнованиях и приносила золотые медали. Юная россиянка выигрывала как в сольных упражнениях, так и в дуэте.

На текущий момент спортсменка - трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию.