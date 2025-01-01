"Поборола дикий страх": чемпионка по плаванию устроила фотосессию со змеей

Трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина в преддверии Нового года устроила фотосессию со змеей, передает NUR.KZ.
Спортсменка опубликовала серию фото с символом 2025 года на свой странице в Instagram.
"Год змеи все ближе. Тут даже не знаю, что написать… дикий страх поборола. Минус 1 фобия из жизни", - написала Варвара.
На опубликованных фото синхронистка принимает эффектные позы и одновременно аккуратно придерживает животное.
"Очень смело и красиво. Варечка, огонь", "Я бы умерла", "Смелая! Зато как красиво получилось", "Принцесса", - писали поклонники.
По информации "Чемпионат", Варвара Субботина родилась 21 марта 2001 года в Москсве.
В 16 лет Субботина уже представляла Россию на международных соревнованиях и приносила золотые медали. Юная россиянка выигрывала как в сольных упражнениях, так и в дуэте.
На текущий момент спортсменка - трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2206830-poborola-dikiy-strah-chempionka-po-plavanyu-ustroila-fotosessiyu-so-zmeey/