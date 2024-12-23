Жена защитника "Челси" удивила пижамой с изображением мужа

Жена футболиста "Челси" и сборной Испании Марка Кукурельи удивила подписчиков своей пижамой - Клаудия Родригес выбрала одежду с изображением супруга, передает NUR.KZ.
Родригес опубликовала фото в своем Instagram. Оно показалось в подборке "декабрьских воспоминаний".
На одном из фото девушка позирует в черной пижаме с принтом Марка Кукурельи - около десятка лиц защитника "Челси" украшают наряд модели.
"Третье фото просто огонь", "Позаботься о Куку, пожалуйста", "Какая большая любовь", "Ха-ха, персонализировала пижаму", - написали фанаты.
По информации Sports.ru, Марк Кукурелья родился 22 июля 1998 года в городке Алелья. Интерес к футболу он проявил в четыре года. Тогда отец, заметив страсть сына к игре, отвел его на просмотр в академию "Эспаньола". В 14 лет мальчиком заинтересовалась "Барселона".
В основной состав клуба футболист не попал - и он принял решение отправиться в аренду в "Эйбар", где сумел развить свои навыки и стал одним из ключевых игроков.
В 2022 году он перешел в "Челси" за рекордные 75 миллионов евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2202348-zhena-zashchitnika-chelsi-udivila-pizhamoy-s-izobrazheniem-muzha/