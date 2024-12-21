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"Королева воинов": известная гимнастка похвасталась фигурой на новых фото

Опубликовано:

Анастасия Татарева
Анастасия Татарева. Фото: instagram.com/tatarchik_official

Российская художественная гимнастка Анастасия Татарева показала в Сети кадры своей новой фотосессии и похвасталась фигурой, передает NUR.KZ.

Фотографии спортсменка опубликовала в своем профиле в Instagram.

27-летняя олимпийская чемпионка устроила черно-белую фотосессию. Перед камерой Анастасия позировала в платье-комбинации на тонких бретелях.

"Настя, ты прекрасна", "Королева воинов", "Это просто огонь", "Ты так красива - невыносимо", "Фотки супер. Смогли передать тебя настоящую", - писали поклонники спортсменки.

По информации ТАСС, Татарева родилась в 1997 году в Екатеринбурге. Она начала заниматься художественной гимнастикой в четыре года, а в 13 лет продолжила занятия в уже спортивной школе олимпийского резерва "Динамо-Дмитров".

В 2016 году стал чемпионкой ОИ в Рио, а на следующих играх - завоевала серебряную медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2202240-koroleva-voinov-izvestnaya-gimnastka-pohvastalas-figuroy-na-novyh-foto/

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