Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 станцевала на пляже в обтягивающем костюме

Одна из самых популярных футбольных болельщиц последнего чемпионата мира по футболу станцевала на пляже в Майами и опубликовала видео на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль поделилась с поклонниками новой видеозаписью. На кадрах модель танцует в обтягивающем леопардовом костюме, который подчеркнул спортивную фигуру девушки.

"Не хватает барабанов", - подписала публикацию Кнолль.

Многочисленные болельщики похвалили новый образ девушки.

"Королева", "Дикая", "Самая красивая и сексуальная", "Хорошие движения, обожаю этот наряд", "Выглядит свирепо", "Тигрица", "Чудесная", - такими комплиментами осыпали хорватку подписчики.

К слову, сейчас на аккаунт Кнолль подписаны почти 3 млн человек.

Судя по фото, Ивана также пробует себя в качестве DJ и выступает в клубах по всему миру.

По данным , Ивана прославилась на весь мир на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре.

Тогда девушка поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной, после чего ее стали называть одной из самых сексуальных болельщиц футбола.

Позже она признавалась, что получила десятки предложений от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

В прошлом Ивана делилась мнением о своей внезапной популярности.

"Никогда не думала, что Пирс Морган позовет меня в качестве гостя, и что многие популярные СМИ будут брать у меня интервью. Это большой стресс, но я стараюсь держаться. И делаю все, что в моих силах", - признавалась Кнолль.