Спортсменка года снялась в спущенных брюках для обложки Time

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк снялась для обложки нового выпуска Time - журнал назвал ее спортсменкой 2024 года, передает NUR.KZ.
Соответствующая публикация появилась на странице Кларк в Instagram.
22-летняя игрок WNBA предстала в кроссовках, спортивном бюстгальтере бренда Nike и спущенных брюках Armani, из-под которых виднеются трусы.
Кейтлин позировала с распущенными волосами и демонстрировала на камеру обнаженный пресс.
"Исключительное достижение. Респект!", "Молодец, не теряешь время", "Может быть пора в модели?", "Отличная работа", - писали поклонники.
По информации Sports.ru, на днях журнал Time назвал суперзвезду "Индианы" Кейтлин Кларк спортсменом 2024 года.
Сообщается, что Кейт стала новичком года в женской НБА, побив рекорд по количеству передач за один сезон, а также поспособствовала взлету рейтингов и посещаемости лиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2200040-foto-sportsmenka-goda-snyalas-v-spushchennyh-bryukah-dlya-oblozhki-time/