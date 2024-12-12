Полиция Алматы поблагодарила футбольных болельщиков

Матч "Астана - Челси" в Алматы прошел без инцидентов: соблюдение порядка обеспечивалось силами двух тысяч полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, силами двух тысяч полицейских обеспечены правопорядок и дорожная безопасность, как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним.

Спортивное мероприятие состоялось без инцидентов.

"Особая благодарность нашим горожанам и гостям матча, которые проявили сознательность", - резюмировали в ДП Алматы.

Напомним, всем болельщикам доступен бесплатный трансфер. Организовано 8 бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков. Маршрут проходит от Центрального стадиона.

Видео предматчевой атмосферы на центральном стадионе Алматы можно посмотреть здесь. И еще до игры участники ФК "Челси" прогулялись по городу и поделились алматинскими видами в соцсетях.

Сама встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу английского клуба. Подробнее о ходе игры - в нашем материале.

Отметим, также сегодня стало известно, что управляющий Центральным стадионом Алматы отстранен от занимаемой должности. Дирекция спортивных сооружений города Алматы принесла извинения болельщикам за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов.

Также добавим, сегодня, в день матча, до 00:00 ограничено движение на улицах рядом со стадионом. Недоступны участки по проспекту Абая от улицы Байтурсынова до Муканова; по улице Сатпаева - полностью от улицы Байтурсынова до Байзакова. На близлежащих улицах выставлены наряды патрульной полиции.