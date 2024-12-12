Развозка с матча "Астана – Челси": акимат Алматы обратился к болельщикам

После прошедшего матча "Астана - Челси" всем болельщикам доступны бесплатные автобусные трансферы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, организовано 8 бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков. Маршрут проходит от Центрального стадиона.

Места точек доставки можно посмотреть на сервисе 2GIS.

Центральный стадион - мкр-н Калкаман (остановка Горбольница №7);

Центральный стадион - мкр-н Орбита (пересечение улиц Мустафина - Торайгырова);

Центральный стадион - мкр-н Айнабулак (пересечение улиц Макатаева - Павлодарская);

Центральный стадион - Остановка "Халык Арена" (направление север);

Центральный стадион - Остановка ж/д вокзала Алматы-1;

Центральный стадион - Станция метрополитена "Райымбек батыра";

Центральный стадион - ЦОН Наурызбайского района;

Центральный стадион - Остановка на пересечении улиц Момышулы - Монке би.

Курсировать транспорт начал с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.

Напомним, видео предматчевой атмосферы на центральном стадионе Алматы можно посмотреть здесь. И еще до игры участники ФК "Челси" прогулялись по городу и поделились алматинскими видами в соцсетях.

Сама встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу английского клуба. Подробнее о ходе игры - в нашем материале.

Отметим, также сегодня стало известно, что управляющий Центральным стадионом Алматы отстранен от занимаемой должности. Дирекция спортивных сооружений города Алматы принесла извинения болельщикам за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов.

Также добавим, сегодня, в день матча, до 00:00 ограничено движение на улицах рядом со стадионом. Недоступны участки по проспекту Абая от улицы Байтурсынова до Муканова; по улице Сатпаева – полностью от улицы Байтурсынова до Байзакова. На близлежащих улицах выставлены наряды патрульной полиции.