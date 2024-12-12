Перекупщики продавали билеты на матч "Астана – Челси" прямо у стадиона в Алматы

В Алматы перед матчем ФК "Астана" и английского ФК "Челси" футбольный ажиотаж достиг пика. Перекупщики прямо возле стадиона продавали билеты желающим попасть на матч, передает сайт телеканала КТК.

Футбольный ажиотаж в Алматы сегодня, 12 декабря достиг своего пика перед матчем ФК "Астана" и английского ФК "Челси".

До начала игры оставалось шесть с половиной часов, на стадионе почти все было готово. Не только к матчу, но и ко встрече болельщиков. Здесь развернули палатки с едой и напитками. Потом подъехали эвакуаторы. Они должны убрать машины, которые мешают проходу людей. Полицейские уже дежурят, и начинают приходить первые фанаты.

Раньше всех пришел житель Уральска Арстан Култаев. Он специально прилетел в Алматы ради этой игры. Мужчина является тренером клуба "Акжайык". Поэтому за футболом следит внимательно. Билет на самолет купил еще в апреле, а на трибуны – только вчера. Место выбрал возле "рукава", откуда футболисты выходят на поле, чтобы увидеть кумиров поближе.

"Болею я, конечно, за "Челси" - с 2004 года, наверное. И я не мог упустить такую возможность, когда "Челси" в Казахстане. И не важно там, каким составом. Хоть дети приехали бы, я бы все равно приехал. С утра здесь хожу, потому что я в предвкушении увидеть кого-либо с футбольного клуба", – рассказал Арстан Култаев.

По его словам, билет он купил за 75 тысяч тенге на одну персону. На вопрос, это дорого или дешево, по его мнению, ответил, что дорого, но "ради "Челси" хоть 175 было бы – я бы и за 175 купил".

Фанаты могут пройти на стадион только по именному билету. Однако желающих попасть на сегодняшний матч было так много, что этим решили воспользоваться предприимчивые люди. Они прямо возле стадиона предлагали прохожим места дешевле, чем на официальном сайте. Но имен на таких билетах нет, и подлинность никто не гарантирует.

По их словам, в то время, как на сайте билеты стоят 40 тысяч, 75 тысяч, 60 тысяч тенге, у них с рук их можно взять "по 35, по 30 тысяч тенге". На места в 43-м секторе и в 45-м секторе.

Уличные торговцы признаются, они заранее скупают максимально разрешенное количество билетов и перепродают.

"Мы сами купили билеты – четыре билета на одного человека. Мы по четыре билета купили – это каждый. У него есть, у меня есть", - рассказали они и заверили, что билеты настоящие.

У другого перекупщика выбор мест оказался гораздо шире. А цены – подозрительно низкими. Продавцы уверяют: дешево, потому что в день матча делают хорошие скидки. Именно это и привлекает многих фанатов.

"Они 40 стоят, я вам по 20 отдам", - уверил перекупщик, обещая билеты на центральную трибуну.

Но запускали ли по таким билетам на стадион, остается загадкой, отмечают авторы статьи. Сегодня места еще продавали на сайте единственного легального агрегатора. Стоимость варьировалась от 10 до 75 тысяч.

Добавим, также видео предматчевой атмосферы на центральном стадионе Алматы можно посмотреть здесь. И еще до игры участники ФК "Челси" прогулялись по городу и поделились алматинскими видами в соцсетях.

Сама встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу английского клуба. Подробнее о ходе игры - в нашем материале.

Отметим, также сегодня стало известно, что управляющий Центральным стадионом Алматы отстранен от занимаемой должности. Дирекция спортивных сооружений города Алматы принесла извинения болельщикам за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов.

Также добавим, сегодня, в день матча, до 00:00 ограничено движение на улицах рядом со стадионом. Недоступны участки по проспекту Абая от улицы Байтурсынова до Муканова; по улице Сатпаева – полностью от улицы Байтурсынова до Байзакова. На близлежащих улицах выставлены наряды патрульной полиции.

Источник: КТК