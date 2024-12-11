ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. Что стоит за решением ФИФА?

Присуждение Саудовской Аравии права на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году — вопреки тому, что страну много лет критиковали за нарушения прав человека и проблемы экологии — станет одним из самых противоречивых решений, когда-либо принятых ФИФА.

И хотя многих это решение встревожит, вряд ли оно кого-либо удивит, если принять во внимание, какое влияние обеспечили королевству беспрецедентные инвестиции в спорт.

Может ли турнир изменить репутацию Саудовской Аравии или стать катализатором социальных реформ? И что это решение говорит о ФИФА и футболе в целом?

Особенности процедуры

Официально местом проведения чемпионата мира Саудовская Аравия стала только в среду, на заседании конгресса ФИФА. Но это была всего лишь формальность.

Еще в октябре 2023 года стало известно, что у Саудовской Аравии нет реальных конкурентов. Единственный потенциальный соперник за право провести чемпионат, Австралия, сняла свою кандидатуру, намекнув, что считает борьбу за победу заведомо бесполезной — на оформление заявки ФИФА предоставила ей меньше месяца.

По мнению критиков, процесс отбора был непрозрачным и неподотчетным, однако ФИФА защищает свое решение.

При президенте Джанни Инфантино у ФИФА сложились тесные отношения с Саудовской Аравией. Страна принимала у себя Клубный чемпионат мира 2023 года, а руководство организации заключило выгодное спонсорское соглашение с государственной нефтяной компанией Aramco.

Также широко разошлись слухи, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) может инвестировать значительные средства в стриминговый гигант DAZN, который согласился транслировать первый выпуск любимого проекта Инфантино — расширенного Клубного чемпионата мира — летом 2025 года.

В ноябре был обнародован отчет по заявке Саудовской Аравии, составленный заместителем Инфантино Маттиасом Графстремом. Заявка получила средний бал 4,2 из 5 возможных — самый высокий в истории организации.

Объяснять столь высокие результаты спортивные функционеры не стали, равно как и другие неожиданные выводы: почему, по мнению организаторов, проведение чемпионата представляет «умеренный риск» в области прав человека и «низкий риск» в области охраны окружающей среды.

Решение по стране-победительнице принимается по упрощенной процедуре, простыми аплодисментами в поддержку заявки, традиционного голосования не предусмотрено, так что выразить свое недовольство национальные футбольные ассоциации могут разве что молчанием.

ФИФА при этом может сослаться на то, что определение хозяев чемпионата таким образом предпочтительнее, чем прошлые продолжительные маневры между разными странами, что предположительно сделало процесс выбора более уязвимым для договорного голосования и коррупции.

Кроме того, в обязанности глобальной организации входит расширение географии проведения своего главного события — чемпионата мира.

Что говорят в других странах

Норвежская федерация футбола заявила, что воздержится от участия в голосовании, утверждая, что процесс подачи заявок «подрывает собственные реформы ФИФА по обеспечению надлежащего управления» и «ставит под сомнение доверие к организации».

За пределами Западной Европы большинство футбольных федераций поддерживают заявку Саудовской Аравии. Немецкая федерация DFB заявила, что «серьезно отнеслась к критике страны-претендента… но наша цель — работать с ФИФА, чтобы улучшить ситуацию в ближайшие годы».

Футбольная ассоциация Англии еще не заявила о своей позиции, хотя, по данным Би-би-си, некоторые высокопоставленные чиновники, знающие о проблемах с правами человека в стране-претенденте, опасаются обвинений в лицемерии, если ассоциация не поддержит саудовскую заявку, но затем одобрит участие Англии в ЧМ.

Многие вопросы не касаются собственно спорта. В марте газета Guardian сообщила, что обнаружила свидетельства большого количества необъяснимых смертей рабочих-мигрантов из Бангладеш в Саудовской Аравии. Эр-Рияд выступил в защиту своих стандартов и правил, но от ФИФА потребовали обеспечить проведение соответствующих реформ в Саудовской Аравии, прежде чем присуждать ей право на проведение чемпионата.

Отчет, подготовленный для ФИФА саудовским подразделением крупной юридической фирмы, правозащитники всерьез не восприняли. В ноябре Amnesty призвала ФИФА приостановить процесс рассмотрения саудовской заявки, «чтобы избежать ухудшения и без того тяжелой ситуации».

В октябре более 100 профессиональных футболисток подписали открытое письмо с призывом к ФИФА отказаться от спонсорства Aramco.

Однако есть опасения, что многие игроки не торопятся высказываться из-за того, что это может поставить под угрозу их возможный переход в Саудовскую профессиональную футбольную лигу. Отказываться ехать на чемпионат, когда власти готовы вести дела с Саудовской Аравией (например, на этой неделе королевство посетил премьер Кир Стармер), тоже странно.

Как будет выглядеть ЧМ в Саудовской Аравии

Чемпионат обещает быть ярким и красочным. Саудовская заявка включает 15 стадионов (в том числе три строящихся и восемь, где работы еще не начались) в пяти принимающих городах, из которых один — футуристический комплекс Neon — еще только предстоит построить.

В оценочном отчете ФИФА отмечается «ряд впечатляющих стадионов, которые, будучи построенными или реконструированными, могут предложить самую современную инфраструктуру».

Чемпионат почти наверняка пройдет зимой. Но в отличие от турнира в соседнем Катаре, который проходил в ноябре–декабре 2022 года, чемпионат 2034 года, вероятно, пройдет в январе, чтобы не совпасть с Рамаданом.

Как сообщает информационное агентство PA, в английской премьер-лиге и других ведущих европейских лигах не хотят, чтобы чемпионат проходил зимой.

Насколько велико влияние Саудовской Аравии в спорте?

Многие считают, что проведение чемпионата в Саудовской Аравии демонстрирует значительное влияние страны в мире спорта, равно как и сопутствующие ему возможности, трения и споры.

Королевство инвестировало миллиарды долларов в организацию и проведение спортивных мероприятий с 2021 года, когда де-факто правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Салман сделал это одной из ключевых частей своей стратегии «Видение 2030» по модернизации страны. С тех пор королевство приняло «Формулу-1», финалы кубков Испании и Италии по футболу, Клубный чемпионат мира, а также ведущие соревнования по боксу, теннису, гольфу и конному спорту.

Суверенный фонд страны также учредил свой турнир по гольфу LIV, получил контроль над четырьмя клубами Саудовской профессиональной лиги и приобрел «Ньюкасл Юнайтед».

Как следует из недавнего отчета датской организации Play the Game, Саудовская Аравия подписала более 900 спонсорских сделок и заключила десятки официальных соглашений с футбольными федерациями, наращивая свое влияние.

Но проведение чемпионата мира по футболу выведет страну на совершенно другой уровень и, возможно, даже подготовит почву для подачи олимпийской заявки в будущем.

Ударит ли это по спорту?

Многие критики считают, что выбор Саудовской Аравии станет самым спорным в истории ФИФА и что этот чемпионат будет использован для улучшения имиджа страны, которая на протяжении многих лет подвергалась критике по таким вопросам, как:

нарушения прав человека

репрессии в отношении женщин

криминализация гомосексуальности

ограничение свободы слова

применение смертной казни

убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году

тюремное заключение активистов за инакомыслие в интернете

участие страны в кровавом конфликте в Йемене.

И хотя в последние годы в Саудовской Аравии были проведены важные реформы, например, в области прав женщин, этого явно недостаточно, считают критики.

В 2023 году Саудовская Аравия заняла третье место в мире по количеству смертных казней, а в 2024 уже казнены триста человек, что является рекордным показателем для официальных данных. В этом году Манахель аль-Отайби была приговорена к 11 годам тюрьмы после того, как с помощью социальных сетей призвала отменить правило, согласно которым женщинам необходимо разрешение родственника-мужчины для вступления в брак или путешествия.

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили посещать стадионы только в 2018 году, но с тех пор были созданы профессиональная женская футбольная лига, в которой теперь регулярно играют более 70 000 девушек, и национальная женская сборная.

Власти Саудовской Аравии настаивают, что их заявка призвана диверсифицировать экономику и стимулировать туризм, послужить катализатором модернизации и реформ, а также вдохновить молодое население на более активную жизнь.

Может ли чемпионат привести к переменам?

Катару удалось провести безопасный и запоминающийся чемпионат мира, который понравился многим болельщикам. Но многие считают, что омрачившие тогда турнир многолетние споры из-за нарушений прав человека, дискриминационных законов и серьезной перекройки футбольного календаря, теперь могут повториться.

В 2010 году неожиданная победа Катара, получившего проведение ЧМ-2022, застала врасплох тогдашнее руководство ФИФА. Однако Инфантино, похоже, с самого начала поддерживал идею проведения чемпионата мира в Саудовской Аравии. А с учетом того, что в 2017 году ФИФА ввела отдельные правила в области прав человека, ее решение может стать предметом еще более пристального внимания.

Как и в случае с Катаром, инфраструктура чемпионата мира в Саудовской Аравии будет в основном строиться силами рабочих-мигрантов из Южной Азии, ведь в стране проживает более 13 млн иностранцев, и масштабы необходимых строительных работ неизбежно вызывают опасения.

В собственном отчете ФИФА содержится вывод о том, что подготовка к чемпионату мира в Катаре в 2010-2022 годах сопровождалась нарушениями прав человека: гибелью рабочих, травмами и болезнями строителей, невыплатой заработной платы.

«Можно привести убедительные аргументы в пользу того, что ФИФА способствовала некоторым из этих последствий», — говорится в отчете.

Внимание СМИ, сопровождавшее подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре, возможно, ускорило некоторые реформы в сфере охраны труда. Однако ФИФА не выполнила ключевую рекомендацию из своего собственного отчета и не выплатила денежную компенсацию пострадавшим рабочим.

В прошлом году саудовские власти заверили, что возникшие в Катаре проблемы с правами рабочих не повторятся. Однако в своем отчете об оценке деятельности Саудовской Аравии ФИФА упоминает «области, в которых необходимы дальнейшие правовые реформы и… эффективное правоприменение, без которого риск непристойных условий труда может возрасти».

ФИФА приветствует «приверженность правительства Саудовской Аравии соблюдению, защите и реализации международно признанных прав человека в связи с соревнованиями, в том числе в области охраны и безопасности, трудовых прав, прав детей, гендерного равенства и недискриминации, а также свободы слова (включая свободу прессы)».

Однако в докладе ФИФА также «отмечаются пробелы и оговорки в реализации соответствующих международных стандартов».

Amnesty назвала отчет «поразительным обелением ужасающих показателей страны в области прав человека» и призвала провести в стране фундаментальные реформы, без которых чемпионат сложно будет считать удачным.

Вопросы экологии

Экологи уже давно обвиняют Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера нефти, в том, что добываемое ею ископаемое топливо способствует изменению климата, усилия по борьбе с которым Эр-Рияд блокирует.

Проведение чемпионата с участием 48 команд в жаркой стране потребует огромного расхода энергии для работы систем охлаждения воздуха и опреснения воды.

Правительство Саудовской Аравии заявляет, что оно диверсифицирует свою политику в этой сфере, пытаясь отказаться от ископаемых видов топлива и сократить выбросы, и отвергает критику в свой адрес об использовании спорта для отвлечения внимания от того, как оно продвигается в области устойчивого развития.

В отчете ФИФА по оценке саудовской заявки говорится, что правительство собирается принять меры по смягчению последствий проведения чемпионата. Однако доверие к ФИФА в вопросах экологии сильно пострадало в прошлом году, когда швейцарский регулирующий орган постановил, что ее заявление о том, что чемпионат в Катаре будет первым полностью углеродно-нейтральным, не соответствовало действительности.

Кроме того, Катар построил семь новых стадионов, а Саудовская Аравия возводит 11 и реконструирует еще четыре. В Катаре было сыграно 64 матча, а в Саудовской Аравии их будет 104, так что воздействие на окружающую среду может быть более существенным.

Что это значит для спорта в целом

Чемпионат мира в Саудовской Аравии демонстрирует смещение «центра тяжести» в сторону Ближнего Востока.

Еще совсем недавно идея о том, что за 12 лет Катар и Саудовская Аравия проведут чемпионаты мира по футболу, многим казалась фантастической. Но богатство этих стран и стремление спортивных организаций к росту доходности и новым рынкам привело туда крупнейшие футбольные турниры.

Саудовская Аравия — отнюдь не единственный хозяин крупного спортивного турнира с небезупречной репутацией: за последние два десятилетия Россия принимала и ЧМ, и Олимпийские игры, а Китай — и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

В Марокко, принимающем чемпионат мира 2030 года, как и в Катаре, однополые отношения вне закона. А защитники окружающей среды выразили недовольство по поводу проведения ЧМ-2030 на трех континентах.

Существуют опасения, что одобрение саудовской заявки станет крупным поражением для спорта в том, что касается прав человека и устойчивого развития, а заодно подорвет остатки доверия к международным футбольным организациям.

У саудовских властей и ФИФА есть десять лет, чтобы попытаться убедить сомневающихся в том, что страна может быть подходящим хозяином чемпионата мира — крупнейшего события в мире спорта.