"Просто чудо": известная гимнастка поделилась фото в купальнике

Российская художественная гимнастка Александра Солдатова похвасталась фигурой в купальнике во время своего отдыха - спортсменка опубликовала жаркие фото, передает NUR.KZ.

Четырехкратная чемпионка мира выложила снимки в своем профиле в Instagram.

На пляже Солдатова принимала красивые позы, подчеркивающие ее прекрасную фигуру. Для снимков она выбрала черный купальник.

"Самые сексуальные ноги на планете", "Вы просто чудо", "Саша, любовь", "Рай", "Королева", писали фанаты спортсменки.

Согласно информации на сайте Международной федерации гимнастики, Александра Солдатова родилась в 1996 году в Башкортостане РФ. Заниматься гимнастикой Солдатова начала в родном Стерлитамаке - родители отдали ее в секцию, когда девочке было 5 лет.

За свою карьеру она четыре раза становилась чемпионкой мира (три раза в командном зачете, один раз - в индивидуальном).

В 2018 году перенесла серьезную травму ноги. А в феврале 2020 года она рассказала, что более двух лет страдала от булимии. В том же году она решила завершить карьеру.