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"Самая красивая спортсменка мира" покрасовалась в меховом бикини на снегу

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Пейдж Спиранак
Пейдж Спиранак. Фото: instagram.com/_paige.renee

Американка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году самой красивой спортсменкой мира, удивила 4-миллионную аудиторию в Instagram экстремальной фотосессией, передает NUR.KZ.

Гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim "самой красивой спортсменкой мира", показала фото в откровенном виде и порадовала фанатов.

31-летняя знаменитость предстала на фоне заснеженных елей. На ней была черная шапка-ушанка, частично оголяющий грудь меховой бюстгальтер и трусы на высокой посадке.

"Не могу играть в гольф на снегу, поэтому подумала, что единственным логичным решением будет выйти в бикини на улицу", - написала Спиранак под публикацией.

"Это же не настоящий снег, да?", "Кажется, тебе холодно", "Как долго ты была на морозе?", "Я упал в обморок", "Новая форма для гольфа?", "Абсолютно роскошная", - написали подписчики блога Пейдж.

Пейдж Спиранак, как пишет газета "Спорт Экспресс", уже давно ассоциируется с женским гольфом. Популярность ей принесли соцсети, на своей странице блондинка выставляет фото и видео, на которых учит выбирать клюшку для гольфа и правильно совершать удары.

Пейдж всегда любила спорт. В детстве занималась художественной гимнастикой. И только травма коленной чашечки не позволила ей выступать за сборную США.

Уходить из спорта Спиранак не хотела, поэтому увлеклась гольфом. В первое время у нее действительно получалось: она быстро вошла в топ-20 юниорского рейтинга, была капитаном женской команды в колледже.

Однако после перехода на взрослый уровень гольфистка не выдержала конкуренции. В ее активе - лишь одна победа на Cactus Tour в мае 2016 года. На других крупных стартах у нее не получалось пройти даже отборочный раунд.

В 2016 году после очередной неудачи она приняла решение сосредоточиться на ведении своего блога и моделинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2195498-samaya-krasivaya-sportsmenka-mira-pokrasovalas-v-mehovom-bikini-na-snegu/

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