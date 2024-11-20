Организаторы чемпионата четырех континентов извинились перед Казахстаном за ошибку с гимном

Федерация конькобежного спорта Японии принесла официальные извинения сборной Казахстана за использование старого гимна на награждении чемпионата четырех континентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев РК.
17 ноября на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в японском Хатинохе казахстанец Виталий Щиголев стал победителем масс-старта. На церемонии награждения организаторы включили старый гимн Казахстана.
После инцидента Казахстанский Союз конькобежцев обратился в ISU и организационный комитет турнира с просьбой разъяснения ситуации.
Федерация конькобежцев Японии принесла официальные извинения и объяснила устаревшей информацией, которая ввела их в заблуждении при выборе версий гимна. Стороны также договорились об изменении в системе, предоставлением актуального гимна.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2190057-organizatory-chempionata-chetyreh-kontinentov-izvinilis-pered-kazahstanom-za-oshibku-s-gimnom/