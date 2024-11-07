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Рыбакина показала милое фото с сестрой после завершения официального сезона

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Анна и Елена Рыбакины (слева направо)
Анна и Елена Рыбакины (слева направо). Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина опубликовала в Instagram-аккаунте пост после завершения выступления на Итоговом турнире WTA, передает NUR.KZ.

Спортсменка на групповом этапе соревнований в Эр-Рияде уступила в двух первых матчах и выиграла последний. Победу Рыбакина одержала над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Выйти в плей-офф казахстанка не смогла.

"Спасибо, — обратилась Рыбакина к организаторам Итогового турнира WTA. — Надеюсь увидеться в следующем году".

Казахстанка сопроводила пост кадрами специальной фотосессии, которая была организована для участниц перед стартом соревнований.

Также спортсменка прикрепила кадр, где в том же образе запечатлена со своей сестрой Анной Рыбакиной, которая регулярно сопровождает теннисистку на турнирах.

Напомним, после матча с Соболенко первая ракетка Казахстана заявила, что рада завершить год такой победой. До следующего сезона Рыбакиной теперь предстоит выступить только на выставочном уровне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2184159-rybakina-pokazala-miloe-foto-s-sestroy-posle-zaversheniya-oficialnogo-sezona/

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