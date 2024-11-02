"Самая красивая в мире" автогонщица показала фигуру в откровенном образе Золушки

Линдси Брюэр, которую в Сети называют самой красивой автогонщицей в мире, порадовала фанатов новым образом - девушка примерила костюм Золушки, передает NUR.KZ.

Имя Линдси Брюэр пока известно далеко не всем казахстанским любителям спорта, однако 27-летняя спортсменка очень популярна в США. На данный момент на ее аккаунт в Instagram подписано более 3 млн человек.

Недавно девушка разместила новый пост, в котором показала фигуру в откровенном мини-платье, которые она выбрала для Хэллоуина. Подписчики разглядели в нем образ Золушки.

"Красивая", "Настоящая Золушка", "Слишком красивая", "Невероятная", "Моя королева", - написали подписчики автогонщицы.

На официальном сайте автогонщицы указано, что она родилась 17 апреля 1997 года в Колорадо. Также на сайте вновь отмечают, что Линдси называют одной из самых красивых гонщиц в мире.

Девушка рассказывает, что когда ей было 11 лет, отец взял ее на картинг, где она совершила тестовую поездку. Так она поняла, что показывает лучшее время, чем все участники той гонки.

Через год Линдси начала участвовать в местных соревнованиях на 125-кубовых картингах.

Затем она попала на национальные соревнования, а в 2015 году она наконец перешла на спортивные 2000-кубовые картинги.

В течение пяти лет Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу. В 2021 году она участвовала в гонках серии TC America и заняла 14-е место в общем зачете. Стоит отметить, что Линдси была единственной девушкой среди участников.

Автогонщица рассказывала, что она неоднократно сталкивалась с непониманием и насмешками.

"Иногда я впадаю в уныние, потому что я девушка и соревнуюсь в основном с мужчинами. Когда люди пытаются унизить меня и говорят, что я ни на что не способна, я доказываю себе, что я могу это сделать. С каждой достигнутой целью я верю, что я смогу это сделать", - признается девушка на своем сайте.

Помимо автоспорта, девушка работает профессиональной моделью. Спортсменка публикует в блоге фотографии со своих тренировок, путешествий и модных показов.