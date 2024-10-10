Матч Казахстан – Словения в Алматы: к болельщикам обратились с призывом

Для удобства болельщиков 13 октября в Алматы будут усилены некоторые маршруты общественного транспорта и запущены бесплатные автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, 13 октября в 18:00 на Центральном стадионе состоится матч Казахстан – Словения в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Управление спорта Алматы рекомендует любителям футбола заранее приобрести билеты у официального партнера Казахстанской федерации футбола - сервиса по продаже билетов Ticketon и заблаговременно прибыть на Центральный стадион во избежание ажиотажа и столпотворения.

"Возможности купить билеты в кассах стадиона не будет. Не покупайте билеты через посредников. Вход на Центральный стадион будет открыт с 16:00", - отмечается в публикации.

Специально для зрителей подготовлена интересная предматчевая программа.

С целью улучшения пропускной системы билеты на матч будут именными. Вход на стадион будет возможен только после контроля соответствия Ф.И.О. билета с документом, подтверждающим личность (удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение).

В связи с возможным увеличением пассажиропотока для удобства жителей и гостей города будут усилены маршруты №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121, проходящие через Центральный стадион.

Кроме того, дополнительно будут выделены 8 автобусов для организации бесплатных экспресс-маршрутов:

остановка ЖК "Шугыла-City" – Центральный стадион;

остановка Halyk Arena - Центральный стадион;

остановка театр "Алатау" - Центральный стадион;

остановка ж/д вокзал "Алматы-1" - Центральный стадион.

Автобусы будут отправляться в 16:00 и в 20:30 в обратном направлении. При движении от Центрального стадиона автобусы будут расположены на парковке по улице Байтурсынова между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

Также места точек сбора экспресс-маршрутов будут отмечены в сервисе 2GIS.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Асранкулов не сможет помочь национальной сборной в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА. Защитник костанайского "Тобола" получил травму в последней встрече Казахстанской премьер-лиги с астанинским "Женисом". Из-за повреждения он не сможет участвовать в матчах Лиги наций с Австрией и Словенией.

Ранее был объявлен список из 28 футболистов, которые вошли в состав национальной команды на ближайшие матчи. 10 октября казахстанцы играют на выезде с Австрией, 13 октября примут на своем поле Словению.

Мы также опубликовали ответы на главные вопросы перед матчем команды с Австрией. Во сколько начнется матч, где его смотреть, какое место занимает Казахстан, каков состав сборной и кто ее тренирует - читайте здесь.