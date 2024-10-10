Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Матч Казахстан – Словения в Алматы: к болельщикам обратились с призывом

Опубликовано:

Болельщики сборной Казахстана по футболу
Болельщики сборной Казахстана по футболу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Для удобства болельщиков 13 октября в Алматы будут усилены некоторые маршруты общественного транспорта и запущены бесплатные автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, 13 октября в 18:00 на Центральном стадионе состоится матч Казахстан – Словения в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Управление спорта Алматы рекомендует любителям футбола заранее приобрести билеты у официального партнера Казахстанской федерации футбола - сервиса по продаже билетов Ticketon и заблаговременно прибыть на Центральный стадион во избежание ажиотажа и столпотворения.

"Возможности купить билеты в кассах стадиона не будет. Не покупайте билеты через посредников. Вход на Центральный стадион будет открыт с 16:00", - отмечается в публикации.

Специально для зрителей подготовлена интересная предматчевая программа.

С целью улучшения пропускной системы билеты на матч будут именными. Вход на стадион будет возможен только после контроля соответствия Ф.И.О. билета с документом, подтверждающим личность (удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение).

В связи с возможным увеличением пассажиропотока для удобства жителей и гостей города будут усилены маршруты №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121, проходящие через Центральный стадион.

Кроме того, дополнительно будут выделены 8 автобусов для организации бесплатных экспресс-маршрутов:

  • остановка ЖК "Шугыла-City" – Центральный стадион;
  • остановка Halyk Arena - Центральный стадион;
  • остановка театр "Алатау" - Центральный стадион;
  • остановка ж/д вокзал "Алматы-1" - Центральный стадион.

Автобусы будут отправляться в 16:00 и в 20:30 в обратном направлении. При движении от Центрального стадиона автобусы будут расположены на парковке по улице Байтурсынова между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

Также места точек сбора экспресс-маршрутов будут отмечены в сервисе 2GIS.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Асранкулов не сможет помочь национальной сборной в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА. Защитник костанайского "Тобола" получил травму в последней встрече Казахстанской премьер-лиги с астанинским "Женисом". Из-за повреждения он не сможет участвовать в матчах Лиги наций с Австрией и Словенией.

Ранее был объявлен список из 28 футболистов, которые вошли в состав национальной команды на ближайшие матчи. 10 октября казахстанцы играют на выезде с Австрией, 13 октября примут на своем поле Словению.

Мы также опубликовали ответы на главные вопросы перед матчем команды с Австрией. Во сколько начнется матч, где его смотреть, какое место занимает Казахстан, каков состав сборной и кто ее тренирует - читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2172672-matcha-kazahstan-sloveniya-v-almaty-k-bolelshchikam-obratilis-s-prizyvom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie