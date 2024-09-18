"Страшный позор": в Польше раскрыли подробности задержания Усика

Известный польский промоутер Анджей Василевский в соцсети Х (бывший Twitter) раскрыл детали инцидента с украинским боксером Александром Усиком, передает NUR.KZ.

Спортсмена задержали в аэропорту Кракова с использованием наручников. Причины произошедшего не сообщались официально. С Усиком связался президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил об освобождении чемпиона мира.

Сам боксер также выступил с заявлением и выразил уважение польским правоохранительным органам. Однако деталей инцидента он не сообщил.

Василевский отметил, что Усик несколько часов добирался до Кракова из Киева, чтобы вылететь на тренировочный сбор в Испанию.

"Наши службы аэропорта без причины не захотели пускать в самолет его спутника. Он был трезвым, с документами. Тогда Усик отказался сесть в самолет и был задержан. Какой позор! Я хорошо знаю Александра лично. Он всегда на высоте, элегантен и уважает закон!" — написал Василевский.

После сообщений об освобождении Усика польский промоутер призвал до конца разобраться в ситуации.

"Хотелось бы знать, кто и почему приказал надеть на него наручники в аэропорту, пусть даже на это короткое время, как на обычного преступника. Страшный позор на весь мир!" — заключил Василевский.

Напомним, украинский промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Усика, также отреагировал на задержание спортсмена и описал инцидент одним словом.

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