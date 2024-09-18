Представитель Усика одним словом описал скандал с задержанием украинца

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, в своем Instagram-аккаунте прокомментировал задержание украинского боксера в Польше, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел в Кракове. Усика задержали с использованием наручников, причины не сообщались официально.

С боксером связался президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил об освобождении чемпиона мира. Эту информацию подтвердил и Красюк.

"Слава богу, все хорошо. Никого не арестовали. Усик свободен. Недоразумение", — написал Красюк.

Подробности инцидента не приводятся. Сам Усик также выступил с заявлением, где выразил уважение сотрудникам польских правоохранительных органов, а также поблагодарил за помощь украинских дипломатов.

Ранее Зеленский и представители МИД страны выражали недовольство отношением к боксеру со стороны силовых служб в аэропорту Кракова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.