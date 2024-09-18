Усик впервые прокомментировал свое задержание в польском аэропорту

Украинский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, WBC, IBO и The Ring Александр Усик в Instagram объяснил скандал со своим участием, передает NUR.KZ.
Ранее спортсмена задержали в аэропорту польского Кракова. Народный депутат Украины Жан Беленюк опубликовал видео, на котором Усик запечатлен в наручниках.
Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с боксером. Глава государства заявил, что Усика отпустили.
"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто переживал. Благодарю украинских дипломатов за поддержку. И уважение польским правоохранительным органам, которые выполняют свои обязанности вне зависимости от роста, веса, размаха рук и регалий. Слава богу за все", — написал Усик в Instagram-stories.
Подробности инцидента боксер не сообщил. Польская сторона не выступала с официальными заявлениями по ситуации вокруг Усика.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2162641-usik-vpervye-prokommentiroval-svoe-zaderzhanie-v-polskom-aeroportu/