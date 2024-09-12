"Самые добрые и гостеприимные": иностранцы поделились впечатлениями от Игр кочевников (видео)

Всемирные игры кочевников не только спортивное, но и культурное событие. Колоритный этноаул за дни соревнований посетили десятки тысячи гостей со всего мира, передает сайт телеканала КТК.

Маленький уютный мир притаился на 25 сотках земли. Со слов корреспондентов телеканала, пройдя через ворота этноаула, оказываешься во вселенной кочевой цивилизации. По их впечатлениям, здесь забывается суетливая жизнь современных городов - и хочется неторопливо блуждать среди красок, музыки и гуляний.

Этим и занялась чета Сандыбаевых. Вместе они уже почти полвека, а сегодня, оказавшись в этом волшебном мире, словно вернулись в дни своей молодости.

"Муж у меня уже третий день здесь… четвертый день! Классно! Какая-то гордость за Казахстан, что у нас все вот это можно. Ну, в общем, все грандиозно, все понравилось абсолютно", - поделилась с изданием Раушан Сандыбаева.

"Мне вот 72 года, я без устали хожу прямо, у меня как будто молодость - свою вспоминаю, скинул возраст как будто. Все хорошо, все отлично", - прокомментировал Базылхан Сандыбаев.

Здесь каждый поворот таит в себе очередное открытие. Вот веселое представление с куклами, возле юрты по соседству кто-то не смог удержаться и пустился в пляс под звуки домбры, а здесь иностранцы сбились в мультинациональный кружок. И вот в какой-то момент границы между культурами стерлись совсем.

Чем ближе был вечер, тем людей становилось больше, рассказывает журналист издания.

"И местных, и гостей из-за рубежа было не счесть. Тысячи людей приходят в этноаул, чтобы проникнуться казахскими традициями и погрузиться в гостеприимную атмосферу тюркского мира. Пробыв в этом плавильном котле культур всего несколько часов, начинаешь понимать, что кочевник - это состояние души, и номадом можно не только родиться, но и стать", - говорится в публикации.

Одним из тех, кого с головой затянула местная культура, оказался путешественник с самых дальних окраин США. Тони Мартин проделал долгий путь из Аляски в Астану, чтобы пропитаться духом Всемирных игр кочевников. Теперь магический мир Великой степи его не отпускает домой.

"Решил задержаться еще и узнать о вашей стране еще больше. Неделю проведу в Астане, потом еще на неделю поеду в Алматы", - сказал журналисту издания Тони Мартин.

А вот путешественник с окраин совсем другой стороны планеты - оттуда, где по сей день кочуют кенгуру. Ник Сиерра летел из далекой Австралии больше суток, но признается, это того стоило.

"Атмосферу просто чувствуешь своей кожей. Здесь самые добрые и гостеприимные люди, которых я видел в своей жизни. Все здороваются, подходят сфотографироваться и улыбаются", - поделился с изданием впечатлениями Ник Сиерра.

С самого начала Всемирных игр кочевников обитателями этноаула были и ушастые четвероногие. Казахские тазы постоянно собирали вокруг себя толпы людей.

"С субботы мы не можем отлучиться, пойти попить кофе. Интерес колоссальный от иностранцев, от гостей, от местного населения. Также очень много вопросов, дети все наши, все любят собак", - сказала изданию главный кинолог республиканской ассоциации "Кансонар" Инна Назаренко.

Уже завтра в Астане пройдет официальная церемония закрытия Всемирных игр кочевников. Телеканал констатирует: всего за неделю в столице Казахстана случилась маленькая жизнь - жизнь яркая, запоминающаяся и самобытная.

Источник: КТК

Напомним, 8 сентября в Астане состоялось открытие Всемирных игр кочевников. С речью на стадионе "Астана арена" выступил президент Касым-Жомарт Токаев. При этом почетными гостями мероприятия стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев.

Первый эпизод торжественной церемонии завершал номер Димаша Кудайбенгена. Артист исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля"). Также состоялся парад спортсменов из 89 стран.

Мы писали подробно, какие виды спорта представлены на мероприятии. И собрали пять интересных фактов о Всемирных играх кочевников. К слову, в первом факте - о том, что идея провести Игры кочевников зародилась в Кыргызстане.

Напомним также, что V Всемирные игры кочевников пройдут до 13 сентября.