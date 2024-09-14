Одна из самых сексуальных спортсменок мира показала фигуру в бикини

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую часто называют самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала в своих соцсетях фото в бикини во время отдыха, передает NUR.KZ.

Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков со своего отдыха. В новой публикации Алиса сфотографировалась в красном бикини и назвала "6 предметов роскоши в жизни".

"Время, здоровье, любовь, спокойный разум, медленное утро и способность путешествовать", - подписала фото Алиса Шмидт.

До этого Алиса предупредила своих подписчиков о начале отпуска, так как у спортсменов началось межсезонье. Девушка обещала выкладывать побольше фотографий.

Ранее Алиса Шмидт в составе сборной Германии выступила на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка с коллегами была представлена в беге 4*400 метров. Команде не удалось завоевать медали.

Алиса Шмидт написала отдельный пост о своем участии в Олимпиаде и заявила, что участие в таком событии - это не только завоевание медалей, но еще и постоянное развитие рядом с амбициозными людьми.

"Как спортсмен, я сейчас нахожусь не там, где хочу, и, может, никогда там не буду. Но я точно не перестану пытаться", - написала Шмидт.

Подписчики в комментариях активно поддерживают Алису и осыпают ее комплиментами.

"Самая сексуальная спортсменка в мире", "Супермодель", "Алиса в стране чудес", "Принцесса, выглядишь потрясающе", - написали поклонники легкоатлетки.

Красоту спортсменки признают не только подписчики. В 2017 году австралийский журнал Busted Coverage назвал Алису самой сексуальной спортсменкой мира.

Сейчас на страницу бегуньи в Instagram подписаны 5,8 млн пользователей.

При этом она постоянно подчеркивает, что спорт для нее остается главной целью в жизни.

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