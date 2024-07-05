Эрдоган по возвращении из Астаны возмутился дисквалификацией турецкого футболиста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на дисквалификацию футболиста национальной сборной Мериха Демирала на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Haberler.

УЕФА отстранил защитника турецкой команды на два матча чемпионата Европы. Причиной стал "волчий салют", который Демирал показал после гола в игре 1/8 финала турнира с Австрией. Этот жест используется "Серыми волками" — турецкой националистической организацией, запрещенной в Республике Казахстан.

"Кто-нибудь говорит, что у немцев на футболках изображен орел? Кто-нибудь говорит, что на форме французов изображен петух? Мерих выразил свое волнение с помощью этого жеста. После этого наше министерство иностранных дел связалось с [немецкими] должностными лицами, и принимаются необходимые меры.

Надеюсь, вопрос будет решен в субботу. Мы посетим [четвертьфинальный] матч, если только не возникнет чрезвычайная ситуация. Покинем поле с победой и выйдем в следующий раунд", — заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны, где он принял участие в саммите ШОС.

Сборная Турции в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с Нидерландами. Матч состоится в Берлине и начнется в полночь с 6 на 7 июля по казахстанскому времени.

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