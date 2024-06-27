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Известная фигуристка ответила на обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего

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Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин
Ли Хэ Ин. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин в Instagram-аккаунте сделала публичное заявление о своем участии в сексуальном скандале и отвергла обвинения в растлении несовершеннолетнего, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Федерация конькобежного спорта Республики Кореи (KSU) объявила о трехлетней дисквалификации фигуристки национальной сборной, чье имя не называлось. Сообщалось, что девушка вместе с подругой по команде употребляла алкоголь во время майских сборов и пригласила фигуриста-юниора в женское общежитие, где насильно склонила его к интимной связи.

Отмечалось, что вторая спортсменка не участвовала в половом акте, но фиксировала происходящее на камеру без согласия сторон. Ее дисквалифицировали на год, а юниору сделали выговор за нарушение режима.

В четверг на телевидении вышло интервью 19-летней Ли Хэ Ин. По сообщениям Yonhap, она признала свое участие в инциденте. Фигуристка заявила, что действительно употребляла алкоголь на тех сборах, и принесла извинения. Однако растление несовершеннолетнего она отрицает. Позднее спортсменка сделал заявление и в Instagram.

"Мне очень жаль, и я не знаю, что сказать многочисленным болельщикам, которые, вероятно, разочарованы во мне. Я не должна была употреблять алкоголь и продолжаю размышлять об этом, ведь с тех пор каждый день жалею об этой ошибке. Но в статье говорилось, что я растлила или подвергла сексуальному насилию несовершеннолетнего, что не соответствует действительности.
Он был моим парнем, когда я училась в старшей школе. Мы расстались из-за неодобрения родителей, но снова встретились во время этого тренировочного лагеря, так как считали, что у нас все еще оставались чувства друг к другу. Может быть, из-за этого ощущения мы не стали рассказывать родителям и сохранили все в тайне", — написала Ли Хэ Ин.

Она призналась, что "ее мир развалился на части", когда ситуация обернулась обвинениями в сексуальном насилии. Фигуристка намерена обжаловать свою дисквалификацию, но готова к любому финальному вердикту от KSU. Подруга спортсменки также хочет оспорить отстранение.

Ли Хэ Ин — одна из самых успешных фигуристок Южной Кореи последних сезонов. В 2023 году она выиграла первую за десять лет медаль своей сборной на чемпионате мира (серебро). В том же сезоне спортсменка стала победительницей чемпионата четырех континентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2125248-izvestnaya-figuristka-otvetila-na-obvineniya-v-iznasilovanii-nesovershennoletnego/

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