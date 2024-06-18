Болельщики Турции и Грузии подрались на стадионе перед матчем Евро-2024 (видео)

На стадионе "Сигнал Идуна Парк" произошла драка перед матчем сборных Турции и Грузии по футболу на чемпионате Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Daily Mirror.

Внимание! В материале содержится видео, на котором запечатлены сцены жестокости и насилия. Оно не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Команды с очной встречи начинают свое выступление на турнире. Их матч принимает Дортмунд.

Как сообщает источник, перед игрой болельщики национальных сборных устроили массовую драку на стадионе. Ситуация усугубилась тем, что после дождя вода обильно капала с крыши на некоторые сиденья, из-за чего зрители сбивались в группы и меняли свое расположение.

Вероятное число участников драки оценивается в 40 человек. Они активно применяли посторонние предметы, которые бросали через ограждение. Примерно за час до начала матча ситуацию удалось стабилизировать.

Напомним, ранее широкий резонанс получила массовая драка с участием сербских и английских болельщиков, после чего специальная комиссия УЕФА начала расследование этого инцидента.

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