Полиция открыла стрельбу во время шествия болельщиков на Евро-2024

В Гамбурге вооруженный мужчина был ранен полицейскими во время шествия болельщиков сборной Нидерландов по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел перед матчем нидерландцев с Польшей в этом городе в рамках чемпионата Европы.

Сообщается, что в марше болельщиков мирно принимали участие 40 тысяч человек. Затем из бара в их сторону выдвинулся мужчина с киркой и коктейлем Молотова.

Полицейские призвали его сдать оружие, а затем пытались остановить с помощью перцового баллончика. После этого один силовиков выполнил предупредительный выстрел, дальше прозвучало еще несколько выстрелов. Отмечается, что мужчина получил ранение в ногу, но его жизни ничего не угрожает.

Полиция Гамбурга выступила с официальным заявлением, где сообщила о "крупной операции".

"По предварительным данным, мужчина угрожал полицейским киркой и зажигательной смесью. Тогда экстренные службы применили огнестрельное оружие. Нападавший был ранен и сейчас получает медицинскую помощь", — говорится в релизе полиции.

По информации Bild, в органах правопорядка не связывают произошедшее с футболом, так как инцидент произошел на расстоянии более километра от официальной фан-зоны Евро-2024.

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