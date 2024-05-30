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Перчатку Головкина с первого боя против Канело выставят на аукцион в Алматы

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Перчатка Геннадия Головкина и олимпийка Елены Рыбакиной для аукциона
Перчатка Геннадия Головкина и олимпийка Елены Рыбакиной. Фото: Пресс-служба Общественного фонда "Assyltas"

Одну из перчаток казахстанского боксера и главы Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина выставят на аукцион, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Общественного фонда "Assyltas".

Благотворительное мероприятие состоится 1 июня на ADD Arena в Алматы, где пройдет вечер бокса HAS PRO BOXING с главным боем между казахстанцем Мирасом Ертановым и экс-чемпионом WBC International Виктором Коточиговым из Польши.

На аукцион выставят перчатку левой руки с автографом Головкина. Именно в ней спортсмен боксировал в первом поединке против Сауля "Канело" Альвареса в 2017 году. Тот бой завершился вничью, впоследствии казахстанец дважды уступил мексиканцу в рамках трилогии.

Также на торги выставят теннисный мяч с автографом первой ракетки страны Елены Рыбакиной и ее спортивную олимпийку из сборной Казахстана. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести личные спортивные атрибуты других именитых атлетов.

Организаторы отметили, что все вырученные средства планируется направить в Общественный фонд "Assyltas", который окажет финансовую помощь трехлетним мальчикам-близнецам из Астаны, имеющим трудности общения и задержку речевого развития.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2109675-perchatku-golovkina-s-pervogo-boya-protiv-kanelo-vystavyat-na-aukcion-v-almaty/

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