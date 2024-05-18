Рэпер Дрейк поставил более полумиллиона долларов на победу Фьюри над Усиком

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм (Drake) сообщил в Instagram, что сделал крупную ставку на титульный бой британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, передает NUR.KZ.

Боксеры оспорят звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе на турнире в Эр-Рияде. Их бой пройдет в ночь на 19 мая по казахстанскому времени.

Дрейк опубликовал в Instagram-stories скриншот своего пари. Музыкальный исполнитель поставил 565 тысяч американских долларов (около 250 миллионов тенге по нынешнему курсу) на победу Фьюри.

Коэффициент выбранного исхода равен 1,77. Таким образом, в случае успеха ставка принесет Дрейку выигрыш чуть более миллиона долларов (около 440 миллионов тенге). Чистая прибыль в таком случае составит примерно 435 тысяч долларов.

Ставка Дрейка на бой Фьюри и Усика. Скриншот: Instagram @champagnepapi

При этом Дрейк также известен тем, что его ставки часто оказываются неудачными. В СМИ и социальных сетях иногда даже называют это "проклятием".

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