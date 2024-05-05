Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе приобрел английский футбольный клуб

Казахстанский бизнесмен, сооснователь и акционер "Kaspi Bank" Михаил Ломтадзе стал владельцем ФК "Уиком Уондерерс", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Маркетинг последней надежды".

Известно, что Михаилу Ломтадзе теперь принадлежат 90 процентов акций английского клуба. В совет директоров "Уикома", помимо казахстанского миллиардера, также вошли Эдуард Вышняков и Дэн Райс.

"Мы стремимся построить высокоэффективную академию, которая станет неотъемлемой частью нашей долгосрочной стратегии развития клуба, стабильно выступающего на высшем уровне", - заявил Михаил Ломтадзе.

Отметим, футбольный клуб "Уиком Уондерерс" этот сезон завершил на 10-м месте в третьем английском дивизионе.

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