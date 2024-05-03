Больше 5,5 миллиона тенге в фонд "Қазақстан халқына" пожертвовала юношеская футбольная лига

Казахстанская юношеская футбольная лига (QJ League) запустила акцию, в ходе которой собрала средства в фонд пострадавшим от паводков «Қазақстан халқына», передает NUR.KZ со ссылкой на заявление лиги.

Лига запустила благотворительную акцию в поддержку пострадавших от паводков казахстанцев - 100 тенге за каждого зрителя на матче первого и второго тура QJ League. Оба тура в совокупности посетили 5 284 зрителя.

Также лига перечислила в фонд все деньги за проданные билеты на матч открытия сезона между командами "Тараз" и "Астана". На игру было продано порядка 10 000 билетов.

Общая сумма пожертвований составила 5 528 400 тенге. Все собранные средства будут направлены на строительство домов в регионах, разрушенных стихией.

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