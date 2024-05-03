В Испании прошла презентация V Всемирных игр кочевников

В испанском городе Санта-Сусанна состоялся 86-й Конгресс Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), в ходе которого состоялась презентация V Всемирных игр кочевников, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках Конгресса Казахстан представил V Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане.

В ходе презентации рассказали о миссии Всемирных игр кочевников, в числе которых развитие глобального этноспортивного движения, сохранение исторического культурного наследия и многообразия народов мира, развитие и продвижение на международной арене этнических видов спорта.

«Участники форума отметили тот факт, что несмотря на отмену ряда важных международных мероприятий в нашей стране и экономию бюджетных средств, связанных с масштабными паводками, Казахстан все же готов принять Всемирные игры кочевников», - заявил член исполнительного комитета Азиатского отделения Международной ассоциации спортивной прессы Ильяс Омаров.

AIPS - была создана в 1924 году и является международной профессиональной организацией журналистов, специализирующихся на спорте. В настоящее время организация насчитывает около 8 000 членов из более чем 100 стран. Делегации из 96 стран в составе которых более 230 делегатов были представлены на прошедшем форуме спортивной прессы.

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