Токаев обратился с поздравлениями к первому в истории Казахстана чемпиону юношеской Олимпиады-2024

Президент Казахстана поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой золотой медали для страны на зимних юношеских Олимпийских играх, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу пресс-секретаря главы государства в Facebook.

Зимние Олимпийские игры-2024 среди юношей проходят в южнокорейском городе Канвондо. Мизерных завоевал "золото" в первый день старта соревнований в направлении прыжков с трамплина на лыжах.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне", - сообщил Берик Уали.

Напомним, что игры будут проводиться с 19 января по 2 февраля 2024 года.

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