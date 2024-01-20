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Токаев обратился с поздравлениями к первому в истории Казахстана чемпиону юношеской Олимпиады-2024

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Президент РК Касым-Жомарт Токаев: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Президент Казахстана поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой золотой медали для страны на зимних юношеских Олимпийских играх, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу пресс-секретаря главы государства в Facebook.

Зимние Олимпийские игры-2024 среди юношей проходят в южнокорейском городе Канвондо. Мизерных завоевал "золото" в первый день старта соревнований в направлении прыжков с трамплина на лыжах.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне", - сообщил Берик Уали.

Напомним, что игры будут проводиться с 19 января по 2 февраля 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2056550-tokaev-obratilsya-s-pozdravleniyami-k-pervomu-v-istorii-kazahstana-chempionu-yunosheskoy-olimpiady-2024/

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