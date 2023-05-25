Елена Рыбакина оказалась на втором месте среди теннисисток по травле в соцсетях

Елена Рыбакина. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Специалисты World Sports Network провели исследование и выяснили, кто из мировых теннисистов более всего подвержен кибербуллингу. О результатах исследования сообщило издание YaHoo Sports.

Отмечается, что WSN измеряла социальные настроения постов в Twitter, в которых упоминаются различные теннисисты, а также реакцию публики на определенные сообщения в Facebook.

Аналитики смогли определить, какие теннисисты получали больше всего негативных комментариев в Сети за последние 16 месяцев.

Так, Елена Рыбакина оказалась на втором месте по количеству негативных отзывов среди женщин-теннисисток. На первой строчке оказалась белоруска Арина Соболенко, которая обыграла Рыбакину на Australian Open в январе этого года.

На третьей и четвертой строчке в женском рейтинге оказались француженка Каролин Гарсия и полячка Ига Швентек.

В мужском же рейтинге на первом месте по числу хейта в соцсетях оказался Новак Джокович. За ним идут греческий теннисист Стефанос Циципас и испанец Карлос Алькарас.

При этом, как сообщили представители Французской федерации тенниса, в этом году на турнире "Ролан Гаррос" спортсменам будет предложена защита искусственного интеллекта от кибербуллинга.

"Используя технологию AI Bodyguard, комментарии, которые игроки получают в социальных сетях, таких как Instagram, Twitter и TikTok, будут модерироваться в режиме реального времени", – сообщили авторы издания.

Как сообщается на официальном сайте ООН, травля в интернете, или кибербуллинг, включает в себя размещение постов или отправку электронных сообщений, в том числе изображений и видео, с целью унизить или запугать какого-то человека или причинить ему вред. Для целей кибербуллинга используется широкий ряд социальных платформ, включая чаты, блоги и средства мгновенного обмена сообщениями.

Напомним, основные соревнования турнира "Большого шлема" начнутся 28 мая. Ранее мы рассказывали о том, кто из казахстанских теннисистов будет биться за трофей в этом году.

Также отметим, что после недавней победы на турнире в Риме Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира. В ее активе сейчас 5090 очков. Спортсменку от третьего места, где располагается американка Джессика Пегула, сейчас отделяет лишь 115 баллов.

Добавим, Елена Рыбакина — профессиональная казахстанская теннисистка.

Она родилась 17 июня 1999 года в Москве. Отец Елены занимался разными видами спорта, в том числе теннисом. Именно он привел дочь в спорт, когда ей исполнилось пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2022032-elena-rybakina-okazalas-na-vtorom-meste-sredi-tennisistok-po-travle-v-sotssetyah/