Болельщики развернули огромный флаг Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею в Риге (видео)

Флаг Казахстана. Кадр из видео: twitter.com/IIHFHockey

Болельщики сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), развернули флаг страны площадью в 800 квадратных метров, передает NUR.KZ.

Соответствующий ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея.

"Казахстанские болельщики сегодня развернули флаг площадью 800 квадратных метров, чтобы выразить поддержку своей хоккейной команде и всей стране", – говорится в описании к видео.

"Казахстан – одна из самых больших стран мира. Большая и очень богатая культурно. Мы мультикультурная страна, и мы хотим показать это всему миру. (…) Мы развернули самый большой флаг Казахстана, который у нас есть, чтобы поддержать нашу национальную сборную, ее фанатов и организаторов данного чемпионата", – рассказал организатор акции Думан Кожахмет.

Согласно информации на сайте Акорды, флаг – это один из главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность. Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел (беркут). У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине – 1: 2.

Напомним, вчера, 13 мая, сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира-2023 по хоккею, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Также отметим, что в октябре прошлого года самый большой флаг Казахстана весом 80 кг раскрыл парашютист в небе над Алатау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2020439-bolelschiki-razvernuli-ogromnyy-flag-kazahstana-na-chm-2023-po-hokkeyu-v-rige-video/