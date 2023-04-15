Зехра Косе предстала в шикарном образе

Зехра Косе. Фото: instagram.com/zehrakose/

Представительница сборной Турции, 25-летняя фехтовальщица Фатма Зехра Косе на своей странице в Instagram опубликовала фото в прекрасном образе, передает NUR.KZ.

Спортсменка поделилась со своими подписчиками фотографией из ресторана, на которой она позирует в шикарном образе.

Зехра Косе представляет страну в фехтовании на сабле. Да, на мировом уровне она пока себя не проявила. Однако постепенно Косе приближается к элите, выигрывая внутренние соревнование и международные.

Примечательно, что Зехра прекращала свою карьеру. Она перешла в другой вид спорта. Только вот закрепиться не удалось. Более того, она вернулась в "родной" вид спорта, где и подолжает свою деятельность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2016907-zehra-kose-predstala-v-shikarnom-obraze/