Никиша остановился в шаге от медали чемпионата мира по шорт-треку

Денис Никиша. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Денис Никиша в финале чемпионата мира по шорт-треку в Сеуле (Южная Корея) показал четвертый результат, остановившись в шаге от завоевания медали, передает NUR.KZ.

Никиша пробился в финал А на дистанции 500 метров. В решающем забеге он финишировал четвертым, показав 41.424.

Золотую медаль завоевал итальянец Пьетро Сигхель. Следом за ним пересек финишную черту канадец Стивен Дюбуа. С бронзовой медалью завершил соревнования Йенс ван Т'Ваут.

Также сегодня, 11 марта, состоялась квалификация на дистанции 1000 метров. Казахстанец Адиль Галиахметов не смог преодолеть стартовый барьер. Теперь он выступит в утешительном раунде. В случае успеха он продолжит борьбу за награды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012544-nikisha-ostanovilsya-v-shage-ot-medali-chempionata-mira-po-short-treku/