"Богиня": Сюзанне Схюлтинг поделилась фото из Сеула

Сюзанне Схюлтинг. Фото: instagram.com/suzanneschulting/

Трехкратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг на своей странице в Instagram опубликовала новые фото из Сеула (Южная Корея), вызвав бурную реакцию среди подписчиков, передает NUR.KZ.

Спортсменка прибыла в Сеул для участия в чемпионате мира по шорт-треку. Мировое первенство пройдет с 10 по 12 марта.

Сюзанне опубликовала пост с несколькими фотографиями. Поклонники и подписчики отреагировали на фото комплиментами: "Богиня", "Какая же ты красивая", "Красивые губы", "Прекрасная", "Одна из самых красивых спортсменок".

Схюлтинг является звездой мирового шорт-трека. На двух последних Олимпиадах она завоевала три золотые медали. При этом один раз она становилась второй и дважды третьей.

На данный момент она является семикратной чемпионкой мира. И в Сеуле она имеет все шансы пополнить свою коллекцию золотых наград, завоеванных на ЧМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011951-boginya-syuzanne-shyulting-podelilas-foto-iz-seula/