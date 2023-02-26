"Спасибо": биатлонистка Доротея Вирер сделала фото с Джорджо Армани

Доротея Вирер и Джорджо Армани. Фото: instagram.com/dorothea_wierer/

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер на своей странице в Instagram опубликовала фото с итальянским модельером Джорджо Армани, передает NUR.KZ.

Именитая спортсменка вместе со своим мужем Стефано Коррадини посетила модный показ зимней коллекции Armani. На мероприятии она сделала совместное фото с мировым модельером.

"Спасибо",- подписала снимки Вирер.

На недавнем чемпионате мира по биатлону в Германии Вирер завоевала две медали: золотую и серебряную. Теперь в ее активе 12 наград с мировых первенств (среди них четыре являются золотыми).

Также стоит добавить, что Вирер является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010904-spasibo-biatlonistka-doroteya-virer-sdelala-foto-s-dzhordzho-armani/