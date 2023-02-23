Международный скандал разгорелся вокруг футбольного поля "Астана Арены" (видео)

Поле "Астана Арены". Кадр из видео: телеканал "Астана" / Astana TV

Скандал разгорелся вокруг искусственного поля на "Астана Арене" между итальянскими инвесторами и столичными чиновниками. Судебные тяжбы в самом разгаре, передает телеканал "Астана".

Еще в 2020 году компания Limonta Sport итальянского бизнесмена Стефано Вольпи обустроила газон на футбольном поле "Астана Арены". ФИФА ежегодно присуждает искусственному покрытию сертификат высшего качества. Однако столичные чиновники выявили недочеты и уже третий год отказываются платить за услуги поставщику в полном объеме. Судебные тяжбы в самом разгаре.

"В ФИФА установили, что поле соответствует всем международным стандартам. Соответствующие сертификаты "Астана Арена" успешно получает третий год подряд", – рассказал директор ТОО LCW KAZAKHSTAN Стефано Вольпи.

В Управлении активов и госдоходов города Астаны в свою очередь считают, что футбольное поле не соответствует техническим стандартам.

"Покрытие футбольного поля не соответствует технической спецификации в части высоты искусственного ворса, который составляет 40 мм вместо положенных 60 мм. Кроме того, не выполнено устройство фундамента для скамьи запасных в количестве 11 единиц", – сообщила заместитель руководителя Управления активов и государственных закупок города Астаны Аягоз Амрина.

Как отмечают корреспонденты телеканала, цена вопроса – 336 млн тенге. Итальянский поставщик уверяет, что недополучил 193 млн тенге. Стефано Вольпи уже подавал иск на городские власти, но проиграл.

"Он требует оплатить работы, которые получил и результатами которых уже третий год пользуется заказчик, или он вынужден снять поле. Потому что если они не оплачивают, значит, поле не их. Значит, верните его.

Всю ту политику, которую ведет президент страны об инвестиционной привлекательности и так далее, это все перечеркивает. То есть конкретное дело может сюда стольких предпринимателей не завести. Он же в Италии там тоже шум поднимает", – рассказал адвокат Стефано Вольпи Дмитрий Куряченко.

По словам Стефано Вольпи, он вел переговоры об обеспечении еще двух футбольных полей в Казахстане искусственным покрытием.

"Помимо ворса, система газона включает несколько других слоев. Поэтому мне жаль, что со стороны заказчиков происходят такие манипуляции понятиями о высоте ворса. Я человек, который верит в справедливость. Поэтому, если вышестоящий суд в Казахстане более справедлив, то он однозначно займет нашу позицию", – добавил он.

Отмечается, что ситуация осложняется еще и тем, что в марте стартует квалификационный раунд Чемпионата Европы, и сборная Казахстана должна принять на своем стадионе команды из Словении и Дании. В случае снятия поля с эксплуатации столичным чиновникам придется искать другую площадку для проведения матчей.

ФИФА, или Международная федерация футбола – это футбольная организация, которая является крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в городе Цюрихе (Швейцария).

Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодежные, юношеские турниры и клубный чемпионат мира.

"Астана Арена" – это спортивный комплекс, который вмещает 30 000 зрителей. Также является одним из шести подобных сооружений в мире, имеющих подвижную систему кровли размерами 10 000 квадратных метров.

Весной прошлого года мы рассказывали, как во время второго тайма матча первого тура КПЛ между "Астаной" и "Шахтером" на "Астана Арене" обвалилась крыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010498-mezhdunarodnyy-skandal-razgorelsya-vokrug-futbolnogo-polya-astana-areny-video/