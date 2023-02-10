Конькобежка Алина Дауранова стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира

Алина Дауранова. Фото: skating.kz

Казахстанская спортсменка Алина Дауранова завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту, передает пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана.

Алина Дауранова заняла третье место на дистанции 500 метров на проходящем в Инцеле (Германия) юниорском чемпионате мира. Ее результат составил 39.10 секунды.

Серебряная медаль досталась нидерландке Энджеле Дейлман (38.93). Чемпионкой стала Серена Пергер из Италии (38.61).

Еще одна представительница Казахстана Алена Лифатова расположилась на 23-м месте (41.00).

Ранее 19-летняя Алина Дауранова первенствовала на дистанции 1000 метров на Кубке мира в Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008968-konkobezhka-alina-dauranova-stala-bronzovym-prizerom-yuniorskogo-chempionata-mira/