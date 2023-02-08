"Кочевники всегда в движении": Зарина Дияс опубликовала снимки с модной фотосессии

Зарина Дияс. Фото: instagram.com/zarinadiyas/

29-летняя профессиональная казахстанская теннисистка Зарина Дияс на своей странице в социальных сетях опубликовала снимки с модной фотосессии, передает NUR.KZ.

Зарина показала снимки в стильном белом костюме. "Кочевники всегда в движении, и вы должны тоже", - подписала пост в Instagram Дияс.

Напомним, что Зарина Дияс из-за травмы пропустила весь прошлый сезон. Всего за карьеру 29-летняя казахстанская теннисистка завоевала один титул WTA (2017 год, Токио).

Зарина занимается теннисом с шести лет. Ее кумирами в детстве были Мартина Хингис, Жюстин Энен и Серена Уильямс.

По информации пресс-службы WTA, за профессиональную карьеру Зарина Дияс заработала свыше 3,5 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008620-kochevniki-vsegda-v-dvizhenii-zarina-diyas-opublikovala-snimki-s-modnoy-fotosessii/