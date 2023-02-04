"Природная красота": Зехра Косе опубликовала фото в шикарном черном платье

Фатма Зехра Косе. Фото: instagram.com/zehrakose/

Представительница сборной Турции, 25-летняя фехтовальщица Фатма Зехра Косе на своей странице в Instagram предстала в шикарном образе в черном платье, передает NUR.KZ.

Поклонники спортсменки отреагировали на снимки комплиментами: "Природная красота", "Ты такая красивая", "Лучшая", "Так идет тебе черный цвет", "Невероятная красота".

Спортсменка специализируется на фехтовании на сабле. Однако достичь высоких результатов на мировом уровне ей пока не удалось. Тем не менее, Зехра приближается к лидерам. За ее спиной участие во многих крупных соревнованиях. Не только международных, но и локальных.

В ее карьере была пауза. Она прекращала занятия фехтованием, пробуя себя в других видах спорта. Правда этот период не продлился долго - спортсменка вернулась и постоянно прогрессирует.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008040-prirodnaya-krasota-zehra-kose-opublikovala-foto-v-shikarnom-chernom-plate/