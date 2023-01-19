"Первые дни в США": горнолыжница Александра Троицкая показала фото из Лейк-Плэсида

Александра Троицкая. Фото: instagram.com/kolobasshka/

Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая на своей странице в соцсетях поделилась снимками из Лейк-Плэсида (США), где в эти дни проходит зимняя Универсиада-2023, передает NUR.KZ.

Напомним, что Александра представляет Казахстан на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде. "Первые дни в США", - подписала пост в Instagram Троицкая.

В прошлом году 19-летняя горнолыжница участвовала на Олимпийских играх в Пекине. Правда высоким результатом не отметилась.

Тренируется Александра Троицкая в Шымбулаке (Алматы). Горнолыжным спортом занимается с восьми лет. На серьезном уровне выступает с 2019 года.

Александра является чемпионкой Казахстана по горнолыжному спорту.

Отметим, что вчера Казахстан завоевал третье золото на Универсиаде-2023. Победой отличился биатлонист Бекентай Турлубеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006042-pervye-dni-v-ssha-gornolyzhnitsa-aleksandra-troitskaya-pokazala-foto-iz-leyk-plesida/