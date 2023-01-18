Чемпионка мира Александра Бургхардт показала фото в коротких шортах

Александра Бурхардт. Фото: instagram.com/lexbu/

Уникальная немецкая спортсменка, обладательница медалей Олимпиады и чемпионатов мира Александра Бургхардт на своей странице в Instagram опубликовала фото со стадиона, на котором позирует в коротких шортиках, передает NUR.KZ.

Уникальность Александры заключается в том, что она выступает как в летнем виде спорта, так и в зимнем. Причем совмещение у нее успешное. Бургхардт выигрывала медали на мировом уровне в легкой атлетике и в бобслее.

Александра дважды поднималась на пьедестал на чемпионате мира по эстафетному бегу (4 по 100 метров). В 2017 году в составе сборной Германии она выиграла "золото", а через два года - "бронзу".

Удачно она провела 2022 год. Сначала Александра отметилась серебряной медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине, а затем стала третьей на мировом первенстве по легкой атлетике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2005854-chempionka-mira-aleksandra-burghardt-pokazala-foto-v-korotkih-shortah/