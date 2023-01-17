Казахстан после второго "золота" закрепился на шестом месте в медальном зачете Универсиады-2023

Вадим Куралес. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана отметилась второй золотой медалью на Универсиаде-2023 в Лек-Плэсиде (США). Это позволило сборной закрепиться в десятке лучших в медальном зачете, передает NUR.KZ.

Вторую золотую награду стране принес Данил Васильев. Он одержал победу в прыжках на лыжах с трамплина. ранее первым место отметился биатлонист Вадим Куралес, победив в индивидуальной гонке.

В данный момент сборная Казахстана с двумя золотыми медалями расположилась на шестом месте медального зачета. Первая строчка у Японии (девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали). Следом идет Франция с двумя золотыми, темя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Чехия замыкает троку лучших - два "золота", "серебро" и две "бронзы".

Универсиада завершится 22 января. В соревнованиях принимают участие почти 1500 студентов из 50 стран мира. Всего разыгрывают 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. Казахстан представляют 78 спортсменов в 10 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2005676-kazahstan-posle-vtorogo-zolota-zakrepilsya-na-shestom-meste-v-medalnom-zachete-universiady-2023/