"Шикарная королева": подписчики восхитились новым фото Ютты Лердам

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Мировая звезда конькобежного спорта, обладательница серебряной медали Олимпиады-2022 Ютта Лердам из Нидерландов на своей странице в Instagram поделилась красочным фото, передает NUR.KZ.

На кадре спортсменка предстала в спортивном образе. При этом она нанесла макияж, а волосы собрала в хвост. Снимок вызвал у поклонников бурную реакцию: "Шикарная королева", "Сладкая", "Золотая девушка", "Лучшая", "Моя любовь", "Красотка".

Не так давно Лердам отпраздновала 24-летие. К этому возрасту она успела добиться многих побед. Ютта в 2017 году на чемпионате мира среди юниоров в Хельсинки стала первой в многоборье, командной гонке и на дистанции 1500 метров. Также она финишировала третьей в забегах на 500 и 3000 метров.

Затем последовали успехи и на взрослом уровне. Ютта является трехкратной чемпионкой мира. В прошлом году она выиграла "серебро" на Олимпиаде в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2004511-shikarnaya-koroleva-podpischiki-voshitilis-novym-foto-yutty-lerdam/