Итоги 2022 года: главные спортивные разочарования

Криштиану Роналду. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Близится к завершению 2022 год, который оказался насыщенным на различные спортивные события. В одной плоскости с громкими победами находились и разочарования, передает корреспондент NUR.KZ.

К сожалению, в список попали и казахстанские спортсмены. В том числе представители зимних олимпийских видов спорта, которым не удалось себя проявить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Многие надежды связывали с Юлией Галышевой. Однако могулистке повторить успех Игр-2018 не удалось.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа. Фото: Francois Nel/Getty Images

Британский боксер в очередной раз не смог записать год в свой актив. И постепенно он теряет свои позиции в профессиональном боксе. В прошлом году Джошуа проиграл украинцу Александру Усику, отдав тому титулы WBA, IBF, WBO.

Многое он поставил на реванш. И планировал вернуть свой трон. Только вот усилий и желания не хватило. Усик в очередной раз оказался сильнее, защитил пояса, и спровоцировал слезы Джошуа на послематчевой пресс-конференции. В данный момент трудно сказать, сможет ли Энтони вернуться в большую игру. Но как минимум, он уже далеко не главное лицо в супертяжелом весе.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Пожалуй, труднее всего было включить в список разочарований года капитана сборной Португалии по футболу. Роналду в 2022 дал скандальное интервью, в котором разнес "Манчестер Юнайтед" и главного тренера этого клуба. В преддверии чемпионата мира по футболу Криштиану решил сжечь все мосты, сделав ставку на ЧМ.

Однако не вышло. Мировое первенство он и вовсе провалил, не говоря уже о завоевании титула. Более того, Криштиану не во всех матчах был в основе. Также он конфликтовал с главным тренером сборной, грозился покинуть расположение команды. Португалия же в итоге завершила ЧМ на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко. Ставка Роналду не сыграла. А его дальнейшая карьера теперь под большим вопросом. Возможно, он уедет доигрывать в Саудовскую Аравию.

Сауль Альварес

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Еще одна звезда мирового бокса, которая разочаровала. Как и Джошуа, казавшийся всемогущим мексиканец познал горечь поражения. Причем проиграл убедительно. Россиянин Дмитрий Бивол не оставил ему шансов, полностью разобрав "Канело".

Отыграться мексиканец должен был в бою против казахстанца Геннадия Головкина. Ожидали, что боксер будет работать в ринге до нокаута, методично избивая GGG. Но по факту встреча оказалась конкурентной. Постаревший Головкин сдержал стартовый натиск, а после выровнял поединок. Да, Альварес победил, но совершенно не по такому сценарию, который бы снял все вопросы и помог ему до конца восстановиться от поражения в бою против Бивола.

Сборные Италии, Германии и Бельгии по футболу

Сборная Германии по футболу. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Совсем недавно завершился чемпионат мира по футболу. Он стал одним из самых непредсказуемых турниров года. За это большое спасибо грандам. Звезды мирового футбола не справились со своими задачами, покинув турнир в числе аутсайдеров.

Немцы и вовсе во второй раз подряд вылетают из ЧМ по итогам группового раунда. Германия проиграла Японии, сыграла вничью с Испанией, и лишь в матче против Коста-Рики добилась победы. Но этого не хватило для выхода в плей-офф.

Также провалились и бельгийцы. У них были шансы, но в решающей игре дал сбой Ромелу Лукаку. Это была его личная трагедия. Он имел множество моментов, которые в любой другой день реализовал бы с закрытыми глазами. Но только не в матче против Хорватии.

Но Германия и Бельгия хотя бы пробились на турнир. Итальянцы, например, не смогли отобраться в Катар. И это при том, что в данный момент они являются действующими чемпионами Европы. В стыковом матче Италия проиграла Северной Македонии.

Футзальный клуб "Кайрат"

Алматинская команда во второй год подряд не смогла пробиться в "Финал четырех" Лиги чемпионов. Элитный раунд "Кайрат" завершил на последнем месте в группе C. В текущем еврокубковом сезоне наш клуб смог одержать всего одну победу в шести матчах.

Это ставит под сомнение готовность команды к большим турнирам, а также говорит о туманных перспективах главного тренера "Кайрата" Рикардо Кака. Как бы то ни было, порадовать в 2022 футзалистам алматинской команды не удалось.

Олимпийская сборная Казахстана

Юлия Галышева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В этом году в Пекине состоялась зимняя Олимпиада. К сожалению, наши спортсмены не завоевали ни одной медали. Да, были близки к награде. Например, шорт-трекист Абзал Ажгалиев финишировал четвертым. Но по итогу Казахстан без призовых мест.

Главная надежда - могулистка Юлия Галышева - не повторила успех Игр-2018 ("бронза"), резко снизив шансы всей сборной на медаль. Итоговые результаты вызвали очередные споры и вопросы относительно должного уровня развития спорта в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2003023-itogi-2022-goda-glavnye-sportivnye-razocharovaniya/