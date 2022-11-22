"Отпуск моей мечты": Ига Швентек поделилась снимками с долгожданного отдыха

Ига Швентек. Фото: instagram.com/iga.swiatek/

Победительница трех турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира Ига Швентек на своей странице в социальных сетях опубликовала фото с долгожданного отдыха, передает NUR.KZ.

21-летняя польская теннисистка проводит отпуск в Ангилье (британская заморская территория, состоящая из нескольких островов в Карибском море).

"Отпуск моей мечты после двух лет работы, испытаний и хороших моментов", - подписала пост в Instagram Ига Швентек.

Напомним, что Ига Швентек завершила 2022 год в ранге лучшей теннисистки мира.

В текущем сезоне 21-летняя польская теннисистка выиграла два турнира серии "Большого шлема": Roland Garros и US Oрen. Также на ее счету шесть титулов WTA (Индиан Уэльс, Доха, Майами, Штутгарт, Рим и Сан-Диего).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1998449-otpusk-moey-mechty-iga-shventek-podelilas-snimkami-s-dolgozhdannogo-otdyha/