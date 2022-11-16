"Сразила наповал красотой": Зехра Косе восхитила подписчиков ярким образом

Фатма Зехра Косе. Фото: instagram.com/zehrakose/

Представительница сборной Турции, 25-летняя фехтовальщица Фатма Зехра Косе на своей странице в Instagram предстала в шикарном образе с распущенными волосами, передает NUR.KZ.

Подписчики спортсменки оценили фотографию Косе, засыпав ее комплиментами: "Мое солнце", "Я люблю тебя, Зехра", "Прекрасная", "Моя богиня", "Сразила наповал своей красотой".

Высоких результатов Зехра на мировом уровне не добилась. Однако постепенно подбирается к числу лучших. Она регулярно выступает на крупных турнирах, проявляется себя на региональных соревнованиях. Оружием спортсменки является сабля.

Косе на время прерывала занятия фехтованием. Она попробовала себя в других видах спорта. Однако вернулась. В данный момент стабильно и регулярно выступает на турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1997428-srazila-napoval-krasotoy-zehra-kose-voshitila-podpischikov-yarkim-obrazom/