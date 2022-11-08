Казахстан завершил этап Кубка мира по шорт-треку в США с тремя медалями

Абзал Ажгалиев. Фото: Elsa/Staff/Getty Images

Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала сразу три медали на втором этапе Кубка мира, который состоялся в американском городе Солт-Лейк-Сити, передает NUR.KZ.

В активе наших спортсменов сразу две серебряные медали. Обе они были завоеваны на дистанции 500 метров.

На втором месте завершили этап Кубка мира Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.

Также нашей сборной удалось записать в свой актив "бронзу". Ее автором стал Адиль Галиахметов, финишировавший третьим на дистанции 1000 метров.

Напомним, что на первом этапе, который прошел в Монреале (Канада), мужская команда Казахстана показала второй результат в эстафете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1996233-kazahstan-zavershil-etap-kubka-mira-po-short-treku-v-ssha-s-tremya-medalyami/