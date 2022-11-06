Казахстанец Абзал Ажгалиев стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку

Абзал Ажгалиев. Фото: olympic.kz

Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Он финишировал вторым на дистанции 500 метров. В финале Ажгалиев показал время 41.054.

Первое место осталось за Максимом Лоуном (Канада) - 40.946. Третье место занял кореец Джун-Су Ли - 41.350. В этом же виде соревновательной программы казахстанец Денис Никиша финишировал третьим в финале B.

Напомним, что на первом этапе Кубка мира мужская команда Казахстана показала второй результат в эстафете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1995926-kazahstanets-abzal-azhgaliev-stal-serebryanym-prizerom-etapa-kubka-mira-po-short-treku/